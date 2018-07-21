استئناف تصوير فيلم "خسسني شكرا"

استأنف فريق عمل فيلم "خسسني شكرا" تصوير الفيلم من جديد لطرحه قريباً على الساحة السينمائية وذلك للمنافسة مع المارثون السينمائي وقد استكمل نجوم العمل التصوير بالإضافة إلى نجوم جدد وجاء تصوير عده أيام ولكنهم لم يعلنوا عنها إعلاميا ولقد جاء الوقت ليظهر من جديد علي الساحة الإعلامية ومعرفة النجوم الذين اضافو في العمل وتدور أحداث الفيلم حول شباب يعانو من السمنة المفرطة ولا يقدم من قبل وذلك في إطار كوميدي.





ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين منهم الفنان حامد مرزوق, طارق جلال, مدحت تيخه, نرمين ماهر, ندي بهجت, حمادة بركات, عبدالله مشرف , سامي مغاوري وغيرهم من النجوم وهو من أنتاج شركة فوزي فيلم للمنتج أحمد فوزي وقصه مصطفي عامر وسيناريو وحوار أسامه حسام الدين ,سمير بدير والمستشار الإعلامي حسام صلاح وإشراف عام خالد أحمد فوزي والمنتج الفني عادل الطلياوي وإخراج وائل عبد القادر.