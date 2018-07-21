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تحديث جديد من "جوجل" بشأن الرسائل

السبت 21/يوليه/2018 - 10:05 ص
تحديث جديد من جوجل بشأن الرسائل
جوجل - أرشيفية
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قرر موقع جوجل طرح تطبيقا لنظام تشغيلها خاص بالرسائل في مرحلة تجريبية والذي يشبه إلى حد كبير تطبيق الرسائل، وذلك بحسب تقارير عالمية صدرت اليوم iMessage.

وطرحت الشركة في التطبيق ميزة جديدة تحمل اسم «الوضع الداكن»، وهي ميزة بسيطة أخرى يطلبها المعجبون لسنوات، ومن المحتمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة التصميم الكلي لتطبيق الرسائل كما أنه يعد الأقوى الذي قدمته جوجل للعديد من تطبيقاتها على مدار الأشهر الماضية.

ويتوفر المظهر الداكن لجميع المستخدمين، ولكن تمكن الأشخاص في XDA من فرضه في أحدث إصدار من تطبيق رسائل أندرويد.
المزيد عن: رسائل جوجل تكنولوجيا اندرويد التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
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