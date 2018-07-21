عاجل..اخبار السعودية اليوم | حساب المواطن: 9 أغسطس موعد صرف الدفعة الجديدة

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حدَّد برنامج حساب المواطن، يوم (9 أغسطس 2018)، الموافق (27 ذي القعدة 1939هـ)، موعدًا لصرف الدفعة الجديدة من الحساب.

وتلقى حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على تويتر، سؤالًا من إحدى المغردات، قائلة: "متى ينزل هذا الشهر تاريخ كم بالهجري؟"

ورد الحساب على التغريدة، قائلًا: "أهلاً بك، سيتم صرف الدفعة القادمة بتاريخ 27/11 بالهجري، و9/8 بالميلادي".

وفي 11 يوليو الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم بالبرنامج، منها 2.2 مليار دفعة شهر يوليو، موضحًا أنَّ الإيداع يشمل 27.1 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.