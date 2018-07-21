عاجل..اخبار السعودية اليوم | رئيس إريتريا يزور السعودية الإثنين

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يبدأ الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل تستغرق يومين، يبحث خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عرض ما وصلت إلية العلاقات الإريترية الإثيوبية بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دامت أكثر من 20 عاماً.

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض، اليوم السبت، إن "إسياس أفورقي سيصل إلى جدة يوم الإثنين المقبل في زيارة "مهمة" يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن عبد العزيز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إسياس أفورقي سيحاول خلال زيارته إلى المملكة في جلب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى بلاده التي دمرتها الحروب خلال السنوات الماضية".

وتأتي زيارة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى المملكة بعد أيام قليلة من الزيارة التاريخية التي قام بها إلى إثيوبيا بعد حوالي 22 عاماً، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين.