السعودية تستقبل فيلم Mission: Impossible – Fallout لـ توم كروز الخميس المقبل

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية الخميس المقبل فيلم "Mission: Impossible – Fallout"، التابع لسلسلة أفلام "Mission: Impossible"، من بطولة توم كروز، وريبيكا فيرجسون، وهنرى كافيل، وفانيسا كيربى، وميشيل موناجان.





الفيلم من إخراج كريستوفر ماك كويرى، الذى أخرج العديد من أفلام السلسة، كما أنه يشارك فى الكتابة بمساعدة بروس جيلر.





ويظهر توم كروز وهو يقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة بالغة الخطورة مثل القفز من طائرة، وتحطيم طائرة هليكوبتر، والقفز بين مبنيين.