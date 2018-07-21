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ديشامب يرشح فاران للتتويج بالكرة الذهبية

السبت 21/يوليه/2018 - 09:55 ص
ديشامب يرشح فاران للتتويج بالكرة الذهبية
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الفجر الرياضي
 

أكد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، على أن رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.


وقال ديشامب في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية: اعتقد أن فاران يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لقد توج بها كانافارو في عام 2006، بعد فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم.


وأضاف ديشامب:  بشكل عام تُمنح الكرة الذهبية للمهاجمين وبما أنها سنة كأس العالم أتمنى أن يفوز بها فرنسي كوننا أبطال العالم.


وتابع ديشامب: بالإضافة لفاران هناك أيضاً مبابي صاحب الـ19 وبوغبا الذي قدم كأس عالم رائع ولا تسألني من أُفضّل بين هؤلاء.

 

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