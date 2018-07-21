جراحة نادرة في مستشفى أورام الإسماعيلية

أجرى فريق طبي بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي جراحة نادرة في استئصال ورم بالمرئ وتكوين أنبوبة من المعدة وتمريرها داخل الصدر لسيدة تدعي" ش م " مما يعد طفرة كبيرة في مجال جراحة الأورام وعلى مستوى الجمهورية على نفقة الدولة وبدون أي تكاليف مادية على المريضة.



وتكون الفريق الطبي للجراحة من الأستاذ الدكتور هاني حسن السيد أستاذ جراحة الصدر بجامعة عين شمس، ورئاسة الدكتور جمال متولي أستاذ جراحة الأورام، والأستاذ الدكتور سامح سمير اسكندر أستاذ جراحة الأورام، والأستاذ الدكتور عادل إسماعيل، والأستاذ الدكتور عاصم يوسف، والدكتور صالح سليمان، واستشاري التخدير الدكتور فيكتور والدكتورة شيرين إسماعيل.



وأكد الدكتور عاصم يوسف استشاري جراحة الأورام، على أن العملية تعد الأولى من نوعها في المحافظة لحالة تعدى عمرها الستون عاما واستغرقت مدة وصلت الى 9 ساعات تقريبا بمعاونة فريق طبي مكون من 6 جراجين واخصايين تخدير، مؤكدًا ان قرار إجراء العملية جاء بناء على إمكانيات المستشفى المتميزة من اجهزة وكوادربشرية وطبية على درجة عالية من الكفاءة وتجهيزات وتحضيرات على مستوى عالي للعملية وللمريضة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة إضافة الى تخصيص جلسات الكيماوي اللازمة للمريضة والتخدير بكشل تقني معين يستلزم رئة متوقفة ورئة تعمل.



وأضاف الدكتور عاصم يوسف أن فترة التجهيز للحالة استغرقت 3 أسابيع وتعد انجاز كبير للمستشفى وبشرى جديدة لأهالي محافظة الإسماعيلية ومنطقة القناة وإضافة جديدة لجراحات الأورام بجانب المناظير الجراحية مما يؤكد رسالة المستشفى ودعوة جديدة للتفاؤل وتطور وتوسع في خدمة المرضي بعد زيادة عدد عمليات جراحات الأورام.

