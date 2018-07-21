ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إعدام ملكة جمال كينيا لتورطها في قتل صديقها وهذا موقف عائلتها

السبت 21/يوليه/2018 - 09:48 ص
إعدام ملكة جمال كينيا لتورطها في قتل صديقها وهذا موقف عائلتها
روثى كاماندى
طباعة
أ ش أ
 
قضت محكمة كينية، بإعدام ملكة الجمال فى البلاد لثبوت تورطها فى قتل صديقها بخمسة وعشرين طعنة فى العام 2015.
 
وقال قاض فى المحكمة التى أدانت كاماندى - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية، اليوم السبت :"إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل ".

من جانبها، رحبت عائلة الضحية بالإعدام، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائى ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

يذكر أن كينيا لم تطبق أى حكم إعدام منذ العام 1987 ، لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم.

وفازت روثى كاماندى البالغة من العمر 24 عاما بلقب ملكة الجمال وهى داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة القتل، ونظمت المسابقة فى كينيا داخل السجن لاختيار "الحسناوات النزيلات"، وظهرت كاماندى بشريط التتويج وتاج اللقب فى صورة إلى جانب مشاركات أخريات.
المزيد عن: ملكة جمال كينيا روثى كاماندى اعدام ملكة جمال اعدام روثى كاماندى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 10:20:19 AM