تسليم 1350 طفل تائه وإنقاذ 59 حالة غرق بدمياط

قال مجدي خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس البر بدمياط، إنه تم إنقاذ 59 مصطاف من الغرق على شواطئ رأس البر بدمياط، خلال 48 ساعة.



وأضاف خاطر في تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم إعادة 1350 طفل تائه إلى ذويهم بعد تجميعهم في مخيمات على الشواطئ، مضيفا إنه تم الدفع بقرابة 100 رجل إنقاذ على شواطئ رأس البر، بالإضافة إلى 6 لانشات تدخل سريع، و4 مخيمات للتائهين وسيارات إسعاف.