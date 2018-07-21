ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تسليم 1350 طفل تائه وإنقاذ 59 حالة غرق بدمياط

السبت 21/يوليه/2018 - 09:51 ص
تسليم 1350 طفل تائه وإنقاذ 59 حالة غرق بدمياط
مصيف
طباعة
هند الشيال
 
قال مجدي خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس البر بدمياط، إنه تم إنقاذ 59 مصطاف من الغرق على شواطئ رأس البر بدمياط، خلال 48 ساعة.

وأضاف خاطر في تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم إعادة 1350 طفل تائه إلى ذويهم بعد تجميعهم في مخيمات على الشواطئ، مضيفا إنه تم الدفع بقرابة 100 رجل إنقاذ على شواطئ رأس البر، بالإضافة إلى 6 لانشات تدخل سريع، و4 مخيمات للتائهين وسيارات إسعاف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 10:20:19 AM