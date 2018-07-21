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محكمة كينية تقضى بإعدام "ملكة جمال" لهذا السبب

السبت 21/يوليه/2018 - 09:50 ص
محكمة كينية تقضى بإعدام ملكة جمال لهذا السبب
روثى كاماندى
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وكالات
 

قضت محكمة كينية، بإعدام ملكة الجمال فى البلاد لثبوت تورطها فى قتل صديقها بخمسة وعشرين طعنة فى العام 2015.

 

وقال قاض فى المحكمة التى أدانت كاماندى - وفقا لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية، اليوم السبت :"إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل ".

 

من جانبها، رحبت عائلة الضحية بالإعدام، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائى ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

 

يذكر أن كينيا لم تطبق أى حكم إعدام منذ العام 1987 ، لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم.

 

وفازت روثى كاماندى البالغة من العمر 24 عاما بلقب ملكة الجمال وهى داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة القتل، ونظمت المسابقة فى كينيا داخل السجن لاختيار "الحسناوات النزيلات"، وظهرت كاماندى بشريط التتويج وتاج اللقب فى صورة إلى جانب مشاركات أخريات.

 

المزيد عن: محكمة كينية روثى كاماندى اعدام ملكة جمال اعدام
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