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طبيب يقتل ابنه بسير غسالة ويحرر محضرا باختفائه في دمياط

السبت 21/يوليه/2018 - 09:46 ص
طبيب يقتل ابنه بسير غسالة ويحرر محضرا باختفائه في دمياط
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هند الشيال
 
ابتدع طبيب طريقة إجرامية لعقاب ابنه بعد أن قام بسرقة مشغولات ذهبية تخص زوجته، حيث قام طبيب يدعى جمال. ع، بتعذيب طفلة ويدعى عبد الرحمن، حتى لقى مصرعه وقام بإلقاء جثمانه في الشارع وتوجه إلى قسم الشرطة ليحرر محضر يفيد بإختفائه في محاولة للتستر على جريمته.

كانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تلقت بلاغ يفيد بمصرع طالب يدعى عبد الرحمن. ج، جراء تعذيبه وربطه وضربه بسير غسالة، وبالتحري تبين أن من قام بقتله وهو والده، بعد إكتشافه أنه قام بسرقة جنيهات ذهبية من مصوغات والدته، فقام بتوثيقه بالحبال وانهال عليه بالضرب بخرطوم من غسالة مربوط فيه جزء معدني وقام بإلقائه أمام منزله، وقام بالتوجه إلى قسم شرطة دمياط الجديدة، وحرر محضر بإختفاء نجله.

تحركت قوة أمنية لمعاينة موقع العثور على جثمان الطالب وتبين وجود إصابات مماثلة في جسد اشقائه، وبمواجهته وتضييق الخناق عليه اعترف الأب بجريمته، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإستدعاء زوجته للسماء لشهادتها والتحقيق معها.
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