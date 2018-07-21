تشيبكوتش تكتب اسمها في تاريخ سباقات 3000 متر موانع

حطمت العداءة الكينية بياتريس تشيبكوتش (27 عامًا) الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 متر موانع.





وأحرزت تشيبكوتش لقب السباق اليوم في لقاء موناكو بزمن بلغ ثماني دقائق و44.32 ثانية بفارق نحو 8.5 ثانية عن الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البحرينية روث جيبيت.





وكانت جيبيت استحوذت على الرقم القياسي العالمي منذ 2016 بزمن بلغ ثماني دقائق 52.78 ثانية.





وحلت الأمريكية كورتني فريركس بالمركز الثاني في سباق اليوم ضمن فعاليات الدوري الماسي، وقطعت المسافة في تسع دقائق و85ر00 ثانية فيما احتلت الكينية الأخرى هايفن كايينج المركز الثالث بزمن بلغ تسع دقائق و04.41 ثانية.