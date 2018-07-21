فيرداسكو وفوجنيني في نصف نهائي باشتاد للتنس

سيخوض الإسباني فرناندو فيرداسكو، والإيطالي فابيو فوجنيني، والفرنسي ريتشارد جاسكيه، والسويسري هنري لاكسونين، الدور نصف النهائي لبطولة (باشتاد) للتنس، المقامة في السويد.





ونجح فيرداسكو في الفوز بالمواجهة الإسبانية الخالصة أمام مواطنه بابلو كارينيو بنتيجة 6-4 و6-2 خلال ساعة و25 دقيقة.





وسيسعى اللاعب الإسباني لحجز مقعد في المباراة النهائية للبطولة، عندما يواجه في الدور نصف النهائي الإيطالي فوجنيني، الذي تمكن من الفوز على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بنتيجة 6-4 و6-3 خلال ساعة و21 دقيقة.





وعلى جانب آخر، سيتواجه كلا من الفرنسي جاسكيه، الذي فاز على النرويجي كايبر رود بنتيجة 7-6(4) و6-2، والسويسري لاكسونين الذي نجح في العودة والفوز بالمباراة أمام الإيطالي سيموني بوليلي بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4- في المباراة الأخرى بذلك الدور.



