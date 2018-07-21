قبل انطلاق حفلها بساعات.. شاهد بروفات أحلام استعدادا لاعتلائها خشبة مسرح الدولبي (صور)

بدأت المطربة أحلام الإماراتية بالتحضيرات لحفلها المرتقب إقامته خلال ساعات على مسرح الدولبي الشهير بمدنية لوس أنجلوس الليلة.





وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا من بروفات حفلها.



