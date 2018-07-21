ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قتلى بحادث سير مروع في المكسيك (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 08:20 ص
قتلى بحادث سير مروع في المكسيك (صور)
حادث سير
طباعة
وكالات
 

لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم قرب العاصمة المكسيكية، إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع.

 

وقال المتحدث باسم ولاية مكسيكو، إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

 

وأضاف أن القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة على الفور في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

 

ويعتبر الطريق السريع مكسيكو-باتشوكا من أكثر الطرق ازدحاما في البلاد، حيث أن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميا للوصول إلى عملهم، كما تسلكه أعداد كبيرة من الشاحنات.

 

قتلى بحادث سير مروع في المكسيك (صور)
قتلى بحادث سير مروع في المكسيك (صور)
المزيد عن: مصرع 13 شخص قتلى طريق المكسيك حادث مروع حادث المكسيك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 8:40:02 AM