قتلى بحادث سير مروع في المكسيك (صور)

لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم قرب العاصمة المكسيكية، إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع.

وقال المتحدث باسم ولاية مكسيكو، إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

وأضاف أن القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة على الفور في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ويعتبر الطريق السريع مكسيكو-باتشوكا من أكثر الطرق ازدحاما في البلاد، حيث أن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميا للوصول إلى عملهم، كما تسلكه أعداد كبيرة من الشاحنات.