بلغاريا: البرلمان يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات لإعادة قبول مهاجرين

وافق البرلمان البلغاري، أمس الجمعة، على قرار يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بشأن إعادة قبول مهاجرين يصلون إلى أوروبا عن طريق بلغاريا المطلة على البحر الأسود.

واتخذت الجمعية الوطنية هذه الخطوة بعد أن طلب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف من التكتلات البرلمانية اتخاذ قرار مشترك بشأن الحد من الهجرة.

وأيد القرار 177 نائباً في البرلمان المؤلف من 240 عضواً، والذي قرر أيضاً ضرورة أن تقدم حكومة بوريسوف اقتراحاً بلغارياً بنهاية سبتمبر بشأن تعديل اتفاقية دبلن التي تتعلق بطريقة معالجة الدول الأوروبية لطلبات اللجوء.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا الشهر الماضي لاتفاق بشق الأنفس بشأن الهجرة ولكن التفاصيل كانت غامضة واتفق الزعماء على عدم توزيع اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد إلا على أساس اختياري فقط.

وقال بوريسوف أمام البرلمان، إنه رفض نداء من إيطاليا بقبول بعض المهاجرين الذين ساعدت إيطاليا في إنقاذهم من سفينة مكتظة بالركاب في البحر المتوسط يوم السبت.

وتؤيد بلغاريا الإغلاق الفوري للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمام المهاجرين، وإنشاء مراكز للاجئي الحروب خارج أراضيها خلال اجتماع قمة مصغر للاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع.

وقال بوريسوف من قبل إن من الضروري إقامة هذه المراكز في ليبيا وتركيا للتعامل مع المهاجرين قبل وصولهم إلى أوروبا.