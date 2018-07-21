ريدينك يرفع الحمل البدني للاعبي الفيصلي

رفع المدرب البلجيكي مريشيا ريدينك المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي، الجانب البدني للاعبين في مران الامس الجمعة بتدريبات مكثفة.

وشدد ريدينك على أهمية وضرورة زيادة المعدل البدني لدى اللاعبين خلال المران الصباحي، والعمل على الجانب التكتيكي في المران المسائي.

وخضع جميع اللاعبين في بداية المران إلى تمارين لياقة بدنية قوية للغاية، حيث يتعمد المدرب عدم تكرار خطأ الموسم الماضي لدى اللاعبين.