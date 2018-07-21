جويدي يرسم ملامح تشكيلة الأهلي السعودي

بدأ المدرب الأرجنتيني جويدي المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، في رسم ملامح التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الكروي القادم.

وتعاقد نادي الأهلي السعودي، مع المهاجم جانيني تافاريس في الساعات الماضية، وبهذا أصبح الفريق يملك 6 محترفين، وسوف تكون التشكيلة الأساسية للفريق كالتالي:-

حراسة المرمي : محمد العويس أو ياسر المسيليم.

خط الدفاع : معتز هوساوي - ألكسيس - سعيد المولد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نوح الموسي - كورادو - عبد الله السعيد - بالاضافة إلى التعاقد مع لاعب اجنبي في هذا الخط.

خط الهجوم : عمر السومة - تافاريس.