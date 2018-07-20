دوللي شاهين عن صورتها مع ابنتها: "سيلفي مع العسل" (صورة)

شاركت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" في أحدث إطلالاتها.





وظهرت شاهين، خلال الصورة وهي برفقة ابنتها معلقة: "سيلفي مع العسل.. مساء العسل".





وعبر عدد كبير من جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد بسيلفي مطربتهم المفضلة وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.