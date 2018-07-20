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دوللي شاهين عن صورتها مع ابنتها: "سيلفي مع العسل" (صورة)

السبت 21/يوليه/2018 - 07:58 ص
دوللي شاهين عن صورتها مع ابنتها: سيلفي مع العسل (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" في أحدث إطلالاتها. 

وظهرت شاهين، خلال الصورة وهي برفقة ابنتها معلقة: "سيلفي مع العسل.. مساء العسل". 

وعبر عدد كبير من جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد بسيلفي مطربتهم المفضلة وقاموا بمشاركته على نطاق واسع. 


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