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جوارديولا بعد الخسارة من دورتموند: ما قام به هارت خلال مسيرته شيء لا يصدق.. وهذه مجرد بداية

السبت 21/يوليه/2018 - 07:54 ص
جوارديولا بعد الخسارة من دورتموند: ما قام به هارت خلال مسيرته شيء لا يصدق.. وهذه مجرد بداية
بيب جوارديولا
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الفجر الرياضي
 

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالحارس الإنجليزي جو هارت، وذلك على خلفية لقاء فريقه ببورسيا دورتموند الألماني، صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، والتي خسرها السيتيزينز بهدف دون رد.

 

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "كانت المرة التي نلعب فيها سوياً وقدمنا العديد من الأشياء الجيدة ،لقد كان لدينا اسبوع واحد فقط لنتدرب وانا راض تماماً عن الأداء من الشباب ".

 

وتابع: "سنقرر بخصوص إبراهيم دياز نهاية الجولة الاستعدادية ،هذه المباريات تساعد اللاعبين لرؤية امكانياتهم وجودتهم ".

 

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلا: " نحن نملك الآن أربعة حراس ،قررنا اليوم إشراك هارت وبرافو ،ما قام هارت بعمله طوال 12 سنة شئ لا يصدق ونحن نعلم جودته ".

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