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السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم

السبت 21/يوليه/2018 - 07:55 ص
السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم
السيسي
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الفجر
 
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم الخريجون الجدد عروضًا عسكرية وقتالية تظهر ما تعلمونه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات والقدرة الفائقة على التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

ويقدم الخريجون عروضا قتالية وتسلق المباني المرتفعة وتخطى الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، كما تشارك الشرطة النسائية في العروض بجانب مشاركة عدد من طلاب الكليات العسكرية الأخرى أشقائهم من كلية الشرطة في يوم تخرجهم.

وتظهر العروض العسكرية والقتالية مهارات طلاب كلية الشرطة في التعامل مع مختلف الأهداف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التي تعكس مدى استيعاب الطلبة لتنفيذ البرامج العملية، والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها لحماية الوطن. 
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