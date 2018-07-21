السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





ومن المقرر أن يقدم الخريجون الجدد عروضًا عسكرية وقتالية تظهر ما تعلمونه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات والقدرة الفائقة على التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.





ويقدم الخريجون عروضا قتالية وتسلق المباني المرتفعة وتخطى الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، كما تشارك الشرطة النسائية في العروض بجانب مشاركة عدد من طلاب الكليات العسكرية الأخرى أشقائهم من كلية الشرطة في يوم تخرجهم.



