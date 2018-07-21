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تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بلندن

السبت 21/يوليه/2018 - 07:31 ص
تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بلندن
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الفجر الفني
 


تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا في العاصمة البريطانية لندن يوم 25 أغسطس المقبل على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى.


وتتراوح أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب ما بين ٢٠٠ إلي ١٠٠٠ جنيه إسترليني. 


ومن المقرر أن تقدم شيرين، خلال الحفل باقة من أغانيها الشهيرة من بينها "أنا كلي ملكك"، "مشاعر"، "كده"، وغيرها.


كانت شيرين، انتهت من تسجيل معظم أغاني ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن تطرحه بمنتصف شهر أغسطس المقبل.


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