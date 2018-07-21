بالأسماء.. 8 نجوم تعاقد معاها السوشيال ميديا لقطبي الكرة المصرية

اقترب موسم الانتقالات الصيفية من الانتهاء، وبداية الموسم الكروي الجديد ببطولة الدوري العام والذي سينطلق أواخر الشهر الجاري.

ويسعى كل فريق للتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوفها خلال الموسم المقبل لتحقيق أهدافها للمنافسة على لقب البطولة المحلية أو حصد لقب بطولة كأس مصر، كما ترغب بعض الفرق في تحقيق التواجد بالمناطق الدافئة أو الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

ويُعد ناديي الأهلي والزمالك، الفرق الأكثر بحثًا عن تدعيم صفوفها بصفقات متميزة، ليس لتواجدها ضمن منافسات الدوري العام، ولكن أيضًا لمشاركتها في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية.

ولم يتوقف موسم الصفقات عند الإدارات وحسب، ولكن امتدت سخونتها لمواقع التواصل الإجتماعي، وسعي بعض الجماهير العاشقة للأندية في ترشيح لاعبين بأعينهم للتعاقد معهم أو إعلان إنضمامهم بصفة رسمية دون أن يعلن النادي ذلك.

ويرصد "الفجر الرياضي" بالأسماء أهم 8 صفقات تعاقد معها السوشيال ميديا لقطبي الكرة المصرية من خلال التقرير الآتي:_

1_ "حسين الشحات"

يُعد حسين الشحات نجم فريق العين الإماراتي، من الأسماء المثارة جدلًا بمواقع التواصل الإجتماعي، وإعلان بعض الجماهير إنضمامه للنادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ورتبت الجماهير، فكرها من الحب والإنتماء الذي أظهره الشحات، علنًا للقلعة الحمراء وتمنيه اللعب ضمن صفوفه خلال المرحلة المقبلة، عقب فشل انتقاله الموسم الماضي، قبل أن يتنازل فريق مصر المقاصة عن خدماته بصفة رسمية إلى العين الإماراتي، مقابل 3 ملايين دولار.

ونفى الشحات، ما تردد مؤخرًا حول ضغطه على إدارة فريقه للرحيل إلى المارد الأحمر، مؤكدًا على أنه يحترم فريقه ويسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات والمشاركة في دوري أبطال آسيا بالنسخة الجديدة.

2_ "رامي صبري"

شنت جماهير النادي الأهلي، حملة خلال الفترة الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا، مطالبة إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، التدخل وإنهاء التعاقد مع رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عقب مشاركته في مباراة ودية بقميص الأهلي، أمام أتليتكو مدريد الإسباني، أواخر العام الماضي.

ورغم إعلان بعض الجماهير صاحبة التفاعل على مواقع الإنترنت الإنتهاء من صفقة مدافع منتخب مصر السابق بصفة رسمية، حتى خرج النادي الأهلي ليعلن عدم إتمام الصفقة أو الدخول في مفاوضات رسمية كما تدعي بعض الصفحات.

3_ "كهربا"

أصبح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتهية إعارته إلى الاتحاد السعودي، حديث الساعة خلال الفترة الماضية على خلفية رغبته في فسخ التعاقد مع ناديه وسعيه للرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرجت بعض صفحات السوشيال ميديا، لتؤكد تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب، لمدة ثلاثة أعوام بصفة رسمية بعد جلسة عقدها مع إدارة النادي، قبل أن ينفي الزمالك التنازل عن خدمات اللاعب والتمسك به ضمن صفوف الفريق، ولا يوجد نية لفسخ تعاقده، كما نفى مسؤولو الأهلي عقد أي جلسات مع اللاعب، ليشارك بعدها اللاعب مع فريقه بمعسكر ألمانيا مؤخرًا، ويؤكد بقاءه داخل القلعة البيضاء بالموسم المقبل.

4_ "محمود متولي"

أكدت بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، عن اقتراب محمود متولي مدافع الإسماعيلي، من التعاقد مع الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت بعض الصفحات على أن اللاعب وقع بالفعل وأصبح لاعبًا رسميًا ضمن صفوق الأهلي، عقب إنقطاعه عن تدريبات فريقه والتنازل عن جميع مستحقاته المادية، لتحقيق حلمه باللعب ضمن صفوف فريقه المفضل.

لتخرج بعدها إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتنفي كل ما أثير حول رحيل اللاعب، وأن اللاعب مُلتزم في تدريبات الفريق وانضمامه للمعسكر في عمان لخوض بطولة صلالة.

5_ "أحمد عبدالمقصود"

ربطت بعض التقارير الصحفية اهتمام النادي الأهلي، بالتعاقد مع أحمد عبدالمقصود لاعب فريق الريان القطري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وسرعان ما أكدت مواقع التواصل الإجتماعي، أن اللاعب بالفعل أصبح لاعبًا بشكل رسمي للنادي الأهلي، ووصوله خلال ساعات لإتمام تعاقده بعد الاتفاق على المقابل المادي، رغم عدم جدية عرض الأهلي ولم يتطرق للشكل الرسمي كما صرح في وقت سابق وكيل اللاعب.

ليفاجئ الجميع بعدها إعلان نادي الريان القطري توصله لاتفاق مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده وإغلاق ملف رحيله للأهلي، وإنضمامه لمعسكر فريقه بالنمسا استعدادًا للدوري المحلي الموسم الجديد.

6_ "أيوب الكعبي"

أُثيرت خلال الأسابيع الماضية بعض التكهنات بشأن تعاقد الزمالك، مع المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق نهضة بركان المغربي، بصفة رسمية خلال الموسم المقبل.

وخرجت بعض الصفحات المُحبة للزمالك، لتؤكد وصول اللاعب إلى القاهرة للإنضمام إلى تدريبات فريقه الجديد بعد إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس النادي التعاقد مع اللاعب.

ورغم إعلان الجميع إقتراب اللاعب، إلا أنه فاجئ الجميع بالتواجد بدولة الصين للإنضمام إلى أحد الفرق هناك، والتوقيع رسميًا، لتصيح الصفقة في طي النسيان.

7_ "محمد مجدي أفشة"

يعتبر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب إنبي السابق، حديث فترات الانتقال الشتوية الماضية والصيفية الحالية، بعد إقتران صفحات السوشيال ميديا بالتأكيد على توقيع أفشة على أوراق إنضمامه للزمالك.

لينهي مسؤولو إنبي، هذه التكهنات بإعلان بقاء اللاعب بصفة رسمية ضمن صفوفه، قبل أن توافق على رحيله بصفة نهائية إلى نادي ييراميدز سبورت خلال الموسم الجديد.

8_ "فرجاني ساسي"

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب النجم الساحلي، خلال الصيف الحالي.

ولم يكتف الأمر إلى هذا الحد بل تسارعت جماهير نادي الزمالك والصفحات، على نشر الخبر سريعًا والتباهي باستقطاب اللاعب خلال ساعات، وإعلان التعاقد معه رسميًا، رغم عد وصول اللاعب للقاهرة لإتمام تعاقده.

ولم يستقر اللاعب بصفة رسمية حتى الآن للتواجد ضمن صفوف الزمالك، معلنًا أنه بصدد البحث عن عروض أوروبية ورغبته في عدم اللعب داخل القارة الإفريقية بالوقت الحالي، وإقتراب فشل إنضمامه للقلعة البيضاء.