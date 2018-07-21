التريلر التشويقي لفيلم الرعب Glass (فيديو)





طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والرعب "Glass"، التريلر التشويقى الأول والرسمي للعمل.





الفيلم تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وهو من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، و سبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث.





واستقر القائمون على الفيلم طرحه فى دور العرض بالولايات المتحدة يوم 18 يناير 2019.







