ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التريلر التشويقي لفيلم الرعب Glass (فيديو)

السبت 21/يوليه/2018 - 06:57 ص
التريلر التشويقي لفيلم الرعب Glass (فيديو)
طباعة
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والرعب "Glass"، التريلر التشويقى الأول والرسمي للعمل.

الفيلم تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وهو من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، و سبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث.

واستقر القائمون على الفيلم طرحه فى دور العرض بالولايات المتحدة يوم 18 يناير 2019. 



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فيلم فن سينما رعب دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 8:40:02 AM