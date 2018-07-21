التريلر التشويقي لفيلم الرعب Glass (فيديو)
السبت 21/يوليه/2018 - 06:57 ص
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والرعب "Glass"، التريلر التشويقى الأول والرسمي للعمل.
الفيلم تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وهو من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، و سبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث.
واستقر القائمون على الفيلم طرحه فى دور العرض بالولايات المتحدة يوم 18 يناير 2019.
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