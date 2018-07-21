إطلالة رنا سماحة في حفل زفاف المذيعة فرح علي (صورة)

نشرت الفنانة رنا سماحة نجمة ستار أكاديمي، عبلار حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة لها من حفل زفاف المذيعة فرح علي.

وطلت "رنا" في الصورة بـ إطلالة رقيقة، حيث ارتدت فستان سهرة طوسل باللون الأسود مطرزًا من عند الصدر.

وعلقت "رنا" علي الصورة قائلة: "كن جميلًا دائمًا مهما كانت الضغوط.. اجعل بسمتك هي بصمتك.. أترك ذكرى طيبة في كل أذهان المحيطين بك"





وأبدى متابعي "رنا" إعجباهم بالفستان حيث علقت سُكينة بقريس رفيقة رنا من برنامج ستار أكاديمي: قائلة: "إيه الطعامة والحلاوة دي أقسم بالله"، وقال أخر: "ما شاء الله جمال و شياكة"، فيما أبدى ثالث إعجابه بالصورة قائلًا: "حلو أوي الفستان".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحه، مسرحية "كوميديا البؤساء" بطولة رنا سماحة، محمود عزت، محمد عبده، رامي الطباري، ومعالجة وإخراج مروة رضوان.



