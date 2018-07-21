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كالديرون يستقر على الانتقال للفيصلي السعودي

السبت 21/يوليه/2018 - 06:04 ص
كالديرون يستقر على الانتقال للفيصلي السعودي
كالديرون
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أحمد عصام
 

 

استقر المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون لاعب نادي الإسماعيلي المصري السابق، على وجهته المقبلة في الدوري السعودي في الموسم القادم.

 

وتلقى كالديرون العديد من العروض السعودية في الأيام الماضية، وحسم المهاجم الكولومبي وجهته للانتقال إلى نادي الفيصلي السعودي.

 

وتألق المهاجم الكولومبي مع الدراويش خلال الموسم الماضي، حيث كان هداف الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، وساعد فريقه على إنهاء الموسم في وصافة البطولة.

المزيد عن: لاعب الاسماعيلي السابق كالديرون رياضة الفيصلي الاهلي اخبار الرياضة
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