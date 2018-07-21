بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)

سافر فريق القادسية السعودي إلى النمسا، لبداية فترة البرنامج الاستعدادي للنادي، خلال فترة قبل بداية الموسم الكروي الجديد بالمملكة.

و‏غادرت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لمطار الملك فهد الدولي، متجهةً إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي لمدة 23 يوما متتاليا.

ومن المقرر أن يخوض فريق القادسية 3 مباريات ودية، خلال المعسكر الخارجي وسوف يركز المدرب على الجانب البدني في التدريبات الأولية بالنمسا.