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بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 05:00 ص
بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)
القادسية
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أحمد عصام
 

 

سافر فريق القادسية السعودي إلى النمسا، لبداية فترة البرنامج الاستعدادي للنادي، خلال فترة قبل بداية الموسم الكروي الجديد بالمملكة.

 

و‏غادرت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لمطار الملك فهد الدولي، متجهةً إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي لمدة 23 يوما متتاليا.

 

ومن المقرر أن يخوض فريق القادسية 3 مباريات ودية، خلال المعسكر الخارجي وسوف يركز المدرب على الجانب البدني في التدريبات الأولية بالنمسا.

بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)
بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)
بعثة القادسية السعودي تطير إلى النمسا (صور)
المزيد عن: رياضة النمسا القادسية الدوري السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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