الكأس الدولية للأبطال.. مانشستر سيتي يخسر من دورتموند بهدف "جوتزه" بمشاركة أولى لـ"محرز"

انتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبورسيا دورتموند الالماني، بفوز الأخير بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سولدر فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، استعدادا للموسم الجديد.

وسجل هدف دورتموند الوحيد لاعبه المتألق ماريو جوتزه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز مع السيتي للمرة الاولى، عقب انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف ليستر سيتي.