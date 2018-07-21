راندا البحيري تهنئ رامي جمال على نجاح "بحاول أنساكي"





هنأت الفنانة راندا البحيري، المطرب رامي جمال، على نجاح أغنية "بحاول أنساكي" وذلك بعد تحقيقها نسب استماع مرتفعة جدًا بعد عرضها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ونشرت "البحيري"، على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة لبوستر الأغنية وعلقت قائلة: "مبروك"





يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري كان الجزء الرابع والأخير من مسلسل "سلسال الدم"، والذي عرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2018، وشاركت في بطولته الفنانين عبلة كامل، رياض الخولي، كريم كوجاك، أميرة هاني.











