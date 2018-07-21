انفجار محدود في دراجة بخارية بدمياط

انفجرت دراجة بخارية، إثر اصطدامها صباح اليوم السبت، بعامود إنارة في مطلع الكوبري العلوي بمدينة دمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران من الدراجة البخارية، مما أسفر عن إصابة كلا من محمد جمال رضا من منطقة باب الحرس، ومحمد هارون خليفة، من قرية الشعراء.



تم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصي، لتلقي العلاج، وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

