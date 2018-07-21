ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انفجار محدود في دراجة بخارية بدمياط

السبت 21/يوليه/2018 - 04:43 ص
انفجار محدود في دراجة بخارية بدمياط
أرشيفية
طباعة
هند الشيال
 
انفجرت دراجة بخارية، إثر اصطدامها صباح اليوم السبت، بعامود إنارة في مطلع الكوبري العلوي بمدينة دمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران من الدراجة البخارية، مما أسفر عن إصابة كلا من محمد جمال رضا من منطقة باب الحرس، ومحمد هارون خليفة، من قرية الشعراء.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصي، لتلقي العلاج، وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 8:50:10 AM