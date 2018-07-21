بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ودورتموند HD يوتيوب مشاهدة مباراة مان سيتي ضد دورتموند HD

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معلومات عن مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بدون تقطيع اليوم دورتموند Vs مان سيتي، البطولة : مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، القنوات الناقلة : Bein Sport 1، الملعب : سولدر فيلد ، المعلقين : عادل خلو .

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني اليوم في تمام الـ 4:00 صباحا بتوقيت السعودية، والـ 3:00 صباحا بتوقيت مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بث مباشر اليوم 21-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد 2018.