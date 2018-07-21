اليوم .."القومي للمسرح" يحتفي بمحمود دياب بحضور نجوم المسرح

تبدأ اليوم السبت أولى ندوات فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح ، بندوة عن الكاتب محمود دياب المهداه له دورة المهرجان والمقرر أن يديرها دكتور محمود نسيم ويتحدث فيها د.حسين عبدالقادر، الناقد محمد الروبى، شيماء توفيق، وتقام بالمجلس الأعلى للثقافة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.





وضمن عروض المهرجان يعاد عرض مسرحية "مركب بلاصياد" للمخرج عمرو قابيل على خشبة مسرح الهناجر في العاشرة مساءً، كما يعرض على مسرح مركز الإبداع مسرحية "سلم نفسك" للمخرج خالد جلال في الثامنة مساءً.



ويشهد مسرح ميامي عرض " كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان في العاشرة مساءاً ، كما يعرض"الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم على مسرح الغد في السادسة مساءاً ، و في الثامنة مساءاً يعرض"يوم معتدل جداً" للمخرج سامح بسيوني على مسرح أوبرا ملك.



ويعرض في ملتقى الطفل مسرحية "سنواويت" للمخرج محسن رزق على مسرح موتروبول في السادسة مساءً.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ،تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.







