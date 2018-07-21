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الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 04:27 ص
الظهور الأول لـرياض محرز مع مانشستر سيتي (صور)
رياض محرز
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الفجر الرياضي
 

شارك الدولي الجزائري رياض محرز، مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، في أولى مباريات الأخير الودية، أمام بورسيا دورتموند الألماني، والتي تقام حاليا على ملعب سولدر فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

 

وكان مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن مؤخرا، عن تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)
الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)
الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)
الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)
الظهور الأول لـ"رياض محرز" مع مانشستر سيتي (صور)
المزيد عن: مانشستر سيتي ليستر سيتي رياض محرز الظهور الاول
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