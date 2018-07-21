بعد طرح أول 2048 وحدة.. كيف تحجز شقتك في العاصمة الإدارية الجديدة؟

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء الماضي، طرح حجز أول 2048 وحدة سكنية داخل الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويعرض "الفجر" أبرز الخطوات لحجز 2048 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية، بمساحات تتراوح من 110 لـ180 مترا، وذلك خلال السطور التالية:





الخطوة الأولى:

تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، (www.hdb-reservation.com)، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يوليو وحتى يوم الخميس 31 يوليو، والحجز لن يتم بقرعة علنية بل بأسبقية الحجز واختيار الشقة التي ترغب بها على الموقع الإلكتروني، والذى يوضح خطوات عمل حساب شخصي من خلال الرقم القومي الخاص بك.





الخطوة الثانية:

يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.





الخطوة الثالثة:

وهي الحجز، ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 12/8/2018، وحتى الساعة 59:11 مساء يوم الأحد 18/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحي (R3) – المجاورة (D 1 أو D 8) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.



