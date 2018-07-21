"تافاريس" أغلى صفقة في تاريخ الأهلي السعودي

تعاقد نادي الأهلي السعودي، مع المهاجم جانيني تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وكلفت هذه الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 75 مليون ريال، ويعد تافاريس أغلى صفقة في تاريخ النادي السعودي عبر تاريخه الكروي.

وكسر جانيني الرقم الأغلى المسجل للاعب البرازيلي برونو سيزار، والذي كان سعره نحو 65 مليون ريال سعودي، وسوف يتقاضى تافاريس 11 مليون ريال سنويا خلال 4 مواسم متتالية.