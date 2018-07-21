ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تافاريس" أغلى صفقة في تاريخ الأهلي السعودي

السبت 21/يوليه/2018 - 03:28 ص
تافاريس أغلى صفقة في تاريخ الأهلي السعودي
جانيني تافاريس
طباعة
أحمد عصام
 

تعاقد نادي الأهلي السعودي، مع المهاجم جانيني تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

 

وكلفت هذه الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 75 مليون ريال، ويعد تافاريس أغلى صفقة في تاريخ النادي السعودي عبر تاريخه الكروي.

 

وكسر جانيني الرقم الأغلى المسجل للاعب البرازيلي برونو سيزار، والذي كان سعره نحو 65 مليون ريال سعودي، وسوف يتقاضى تافاريس 11 مليون ريال سنويا خلال 4 مواسم متتالية.

المزيد عن: رياضة جانيني تافاريس الاهلي جانيني تافاريس جانيني تافاريس الاهلي السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 4:10:17 AM