نشر الأمر الحكومي المتعلق بانتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية على موقع الوزارة الأسبوع القادم

أكد وزير التربية حاتم بن سالم الجمعة خلال جلسة عامة انتظمت بمقر مجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن الأمر الحكومي المتعلق بانتداب الناجحين في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية قد تم إمضاءه من طرف رئيس الحكومة وسيتم نشره خلال الأيام الأولى من الأسبوع القادم على الموقع الرسمي لوزارة التربية.





وقال بن سالم في رد على سؤال شفاهي توجه به النائب إبراهيم بن سعيد حول تعطل وضعية الناجحين بمناظرة الماجستير المهني لعلوم التربية، وما يتطلبه هذا الملف من التفاتة عاجلة من سلطة الاشراف نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، ان الوزارة قد حرصت على حل هذا المشكل، من خلال انتداب 2354 طالب بداية من سبتمبر 2019، داعيا طلبة الماجستير إلى الحرص على الاستفادة قدر المستطاع من التكوين التطبيقي، والنهوض بمستواهم العلمي والثقافي، نظرا لضعف مستوى البعض منهم، بغاية أن يكونوا من خيرة الأستاذة بالمستقبل.



