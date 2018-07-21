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العلاقات التونسية البرازيلية وتعزيز التعاون بين البلدين محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير العلاقات الخارجية للبرازيل

السبت 21/يوليه/2018 - 03:27 ص
العلاقات التونسية البرازيلية وتعزيز التعاون بين البلدين محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير العلاقات الخارجية للبرازيل
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محمد وليد الجموسي
 
مثّلت 'العلاقات التونسية البرازيلية وتعزيز التعاون بين البلدين" محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي،  الجمعة بقصر قرطاج، بوزير العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية، ألويزو نوناس الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس.

وأعرب وزير العلاقات الخارجية البرازيلي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية عن تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية مؤكدا الأهمية التي توليها لمزيد تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تونس، خاصة في المجالات التي يتوفر فيها البلدان على خبرات هامة.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية حرص تونس على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع البرازيل من اجل تحقيق المصلحة المشتركة والاستفادة من الإمكانيات الهامة المتاحة في البلدين، وذلك تجسيما لحرص تونس على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية.
يذكر انّ اللقاء حضره ، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي .
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