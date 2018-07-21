لقطات ترويجية لأول امرأة تجسد شخصية "دكتور هو" في المسلسل الشهير

ظهرت الممثلة البريطانية جودي ويتيكر في أولى لقطات ترويجية للموسم الجديد من المسلسل الشهير (دكتور هو) بعد اختيارها لتصبح أول امرأة تجسد الشخصية في مسلسل الخيال العالمي الذي تعرضه شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) منذ عام 1963.

وقالت ويتيكر يوم الخميس أمام نحو ستة آلاف من معجبيها في مؤتمر كوميك كون بمدينة سان دييجو الأمريكية إن اختيار امرأة لأداء الدور كان حتميا. وأضافت أن أداء دور (دكتور هو) الذي يستكشف الكون في مركبته التي تنتقل عبر الزمن وتعرف باسم تارديس انطوى على ”تحرر“ من القيود.





وبذلك تكون ويتيكر أول امرأة تؤدي شخصية الدكتور هو رقم 13 منذ بدء عرض المسلسل في ستينيات القرن الماضي.





وقالت ويتيكر (36 عاما) لتلفزيون رويترز ”نحن في عام 2018. وهذا هو الاتجاه الذي كان سيسير فيه المسلسل على أي حال.





”إنه عالم مثير للغاية. لا يبلغ أي دور قدمته أو سأقدمه هذا الدور. إنها سعادة خالصة“.





واستمر تصوير أحداث الموسم الجديد من (دكتور هو) شهورا في سرية تامة لكن (بي.بي.سي) نشرت الإعلان التشويقي الأول له يوم الخميس وفيه تظهر ويتيكر وهي تقول ”كل هذا جديد بالنسبة لي... وجوه جديدة وعوالم جديدة وأزمنة جديدة“.





ولم تعلن (بي.بي.سي) عن موعد عرض الموسم الجديد المؤلف من عشر حلقات.





وقال كريس تشيبنول المنتج التنفيذي للمسلسل إن كتابة الدور لامرأة لم تنطو على تحديات خاصة.