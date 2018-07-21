متحدث جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

هدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وقال المتحدث الإسرائيلي: "السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأن الحبل سينقطع في وقت ما.





كما اتهم أدرعي، قائد حماس بأنه اختار تأزيم الوضع في قطاع غزة بل وأنه السبب في ما يواجهونه من اعتداء إسرائيليا.





جدير بالذكر أن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الصهيوني وافق على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، وأعلنت قوات الإحتلال فيما بعد هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.



