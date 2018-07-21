سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع (صورة)





نشرت الممثلة والمغنية سيرين عبد النور صورة عبر صفحتها على "إنستجرام" ظهرات فيها بالشعر الأشقر داخل صالون التجميل.





وفي الحقيقة، كانت سيرين ترتدي شعرًا مستعارًا باللون الأشقر وسألت متابعيها اذا عليها أن تُقدم على تغيير "اللوك" او لا قائلة " شقرا او سمرا ؟ في ناس بتقلي لازم غير لوك شو رأيكن؟"، وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة.





وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للتغيير، إلا أن الجميع أثنى على جمال سيرين وقالوا لها إنها تبقى بغاية الجمال مهما اختارت ان تفعل.



