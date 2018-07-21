ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هيفاء وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

السبت 21/يوليه/2018 - 01:57 ص
هيفاء وهبي تنشر صورة بـالبيبي دول.. وتمنع التعليقات لتختصر
طباعة
الفجر الفني
 

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بمقمع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة "مثيرة جدًا".

وارتدت هيفا ملابس تشبه الـ"بيبي دول"، كما كشفت عن كثيرة من جسدها.

وقامت بإغلاق خاصية التعليقات على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، تحسبًا للتعليقات المسيئة التي ستكتب على هذه الصورة بسبب جرأتها. 


هيفاء وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الشهير أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018 100
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
03:05
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 2:40:02 AM