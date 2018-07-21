هيفاء وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بمقمع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة "مثيرة جدًا".



وارتدت هيفا ملابس تشبه الـ"بيبي دول"، كما كشفت عن كثيرة من جسدها.



وقامت بإغلاق خاصية التعليقات على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، تحسبًا للتعليقات المسيئة التي ستكتب على هذه الصورة بسبب جرأتها.





