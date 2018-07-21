عاجل.. رياض محرز يقود تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام دورتموند

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة بورسيا دورتموند الألماني، في مباراتهما الأولى ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وشهدت تشكيلة المدرب الإسباني، تواجد الجزائري رياض محرز أساسيا منذ البداية، في الظهور الأول له، بعد أن ضمه السيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من صفوف ليستر سيتي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: