ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موقع كورة اون لاين لايف | مانشستر سيتي ودورتموند بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

السبت 21/يوليه/2018 - 01:54 ص
موقع كورة اون لاين لايف | مانشستر سيتي ودورتموند بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
بث مباشر
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة موقع كورة اون لاين لايف | مانشستر سيتي ودورتموند بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بث مباشر حصري على beIN SPORTS، رابط مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، بطولة الكأس الدولية للأبطال، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بث مباشر اليوم السبت 21-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بث مباشر مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني أون لاين اليوم 21-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورسيا دورتموند بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مان سيتي ضد دورتموند اليوم.

 

معلومات عن مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بدون تقطيع اليوم دورتموند Vs مان سيتي، البطولة : مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، القنوات الناقلة :  Bein Sport 1، الملعب : سولدر فيلد ، المعلقين : عادل خلو .

 

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني اليوم في تمام الـ 4:00 صباحا بتوقيت السعودية، والـ 3:00 صباحا بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني بث مباشر اليوم 21-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبروسيا دورتموند الألماني يوتيوب من هنا..

المزيد عن: يلا شوت مباراة مانشستر سيتي مشاهدة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند مشاهدة مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند مباراة ودية مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند ماتش مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند كورة لايف مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند كورة اون لاين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند رياض محرز دورتموند بث مباشر مانشستر سيتي الفجر Mancester City
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
03:05
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 2:40:02 AM