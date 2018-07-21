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مهرجان الأوبرا الصيفي ينتقل بفعالياتة إلى العصر الروماني بالإسكندرية (صور)

السبت 21/يوليه/2018 - 01:48 ص
مهرجان الأوبرا الصيفي ينتقل بفعالياتة إلى العصر الروماني بالإسكندرية (صور)
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شيماء احمد
 

المسرح الروماني بالإسكندرية يتجمل لاستقبال الجمهور غدًا السبت في أولى حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي التي تظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بهدف تنشيط السياحة الفنية والتي تحيه أميرةا لماريمبا نسمة عبد العزيز بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

المعروف أن المسرح الروماني هو أحد آثار العصر الروماني وقد تمت إقامتة في بداية القرن الرابع الميلادي كما تم انشائة مدرج علي شكل حدوة حصان ويتكون من 13 صفاً من المدرجات الرخامية مرقمة باحرف وارقام يونانية لتظيم عملية الجلوس وهو يتسع لأكثر من 600 شخص.
مهرجان الأوبرا الصيفي ينتقل بفعالياتة إلى العصر الروماني بالإسكندرية (صور)
مهرجان الأوبرا الصيفي ينتقل بفعالياتة إلى العصر الروماني بالإسكندرية (صور)
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