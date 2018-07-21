رئيس مجلس النواب الليبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

يشارك رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت ووفد رفيع المستوى فى اجتماع جلسة الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، فى أعمال الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.





وقال المستشار الإعلامى عبد الحميد الصافى، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن المستشار عقيلة صالح سيطرح رؤية الدولة الليبية التى دعمت ومازالت تدعم الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة، كما أكدت مرارًا على حقهم في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.





وأكد أن الدولة الليبية تدين إقرار الهيئة العامة للكنيست، الخميس الماضى، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي لقانون أساس القومية الذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، فيما يُعد أخطر قانون يشرع العنصرية والتمييز ضد العرب والفلسطينيين أصحاب الأرض، ويرسخ فكرة الاستيطان ويعطيه شرعية.





وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبي أن القانون جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، ونفى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة فى بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعى على أساس عرقى عنصري.





الجدير بالذكر، أن الاجتماع يأتى بناءً على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية؛ لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة في القضية الفلسطينية.





ومن المتوقع أن يقيم الدكتور على عبد العال، مأدبة غذاء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في الاجتماعات في (البهو الفرعوني) بمقر المجلس.



