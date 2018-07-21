فارس كرم يفتتح أولى حفلات مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس (صور)





افتتح الْيَوْمَ الجمعة الفنان فارس كرم أولي حفلات مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس، والتي تهدف الي تنشيط وتشجيع السياحة في جنوب سيناء وبالأخص مدينة طابا من أجل ان تستعيد مركزها المرموق علي خريطة السياحة العربية والدولية، التي تنظمها المجموعة للعام الثاني علي التوالي بحضور باقة من نجوم الفن العربي تحت إشراف السيد عماد الطرابيشي ممثل المالك ومن تنظيم هاني حسن





بدء الحفل علي أنغام موسيقي تم تنفيذها خصيصًا من أجل الدعوة الي تنشيط السياحة في طابا.





لتبدء بعد ذلك فعاليات الحفل مع ريس الأغنية اللبنانية فارس كرم الذي قدم باقة من أهم أغانيه، حيث دخل علي أغنيه عالعكاز ، ليشعل الحفل بغنائه مع الجمهور، الذي رقص وتجاوب معه كثيرًا بل وغني معهم فارس بدون موسيقي علي أغاني ألبومه الجديد والذي حمل اسم ٤٤:٣٦ وهي عدد ساعات الألبوم، منها حبك برم، ورقص مع جمهوره علي التنوره وبلا حب بلا دلع، وزاد حماس الجمهور الذي جاء من كافه أنحاء الوطن العربي عندما غني ساكن في حي السيدة لعبد المطلب .





فارس وجه كلمه شكر للقائمين علي المهرجان لدعوته للمره التانيه وللجمهور المصري الذي يمثل له عشق .



