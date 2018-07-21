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الفتح يواصل تدريباته بعد راحة 24 ساعة

السبت 21/يوليه/2018 - 01:29 ص
الفتح يواصل تدريباته بعد راحة 24 ساعة
الفتح السعودي
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أحمد عصام
 

 

 

واصل فريق الفتح السعودي، تدريباته مساء أمس الجمعة 20 يوليو، بعد منح مدرب الفريق أجازة للاعبين لمدة 24 ساعة، قبل استكمال التدريبات.

 

وحرص فتحي الجبال المدير الفني لنادي الفتح، على ضرورة الحث على الجانب البدني لتكثيف التدريبات خلال الفترة القادمة.

 

وركز المدرب على الجانب التكتيكي للفريق، واللعب على المساحات القصيرة، وحضر التدريبات حسن الجبر عضو مجلس الإدارة ومنصور العفالق عضو الشرف.

 

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