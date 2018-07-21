ضبط سيارة نقل محملة بـ"طن ونصف" لحوم فاسدة بكمين الزعفرانة

تمكن ضباط من كمين الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر من ضبط المدعو "إ إ ح"، 35 عامًا، صاحب محل لحوم مجمدة ومقيم، رأس غارب، حال قيادته السيارة خاصته رقم "ط ر ب7687"، ربع نقل، محمل عليها كمية كبيرة من اللحوم المجمدة.



تلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بقيام الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين كمين الزعفرانة شمال المحافظة من ضبط "616 كجم كبدة، 900 كجم لحوم مجمدة، 125 كجم سجق"، بإجمالي حوالى 1700 كجم، غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.



وبعد التأكد من مفتش أغذية رأس غارب ومندوب الطب البيطري، تبين أن الحمولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لمخالفة غير اشتراطات نقل وتداول اللحوم المجمدة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية؛ نظرًا لنقلها بسيارة ربع نقل مكشوفة وغير مجهزة بمبردات للحفاظ على سلامة المجمدات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 101966 والقانون رقم 2811994.



وبمواجهته بتحميله تلك المضبوطات من إحدى الثلاجات بمحافظة السويس لبيعها بمدينة رأس غارب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1378 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.