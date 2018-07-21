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أمن الإسماعيلية يضبط تاجر مخدرات هارب بحوزته كمية من الحشيش

السبت 21/يوليه/2018 - 01:21 ص
أمن الإسماعيلية يضبط تاجر مخدرات هارب بحوزته كمية من الحشيش
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير من إلقاء القبض علي تاجر مخدرات هارب من 15 سنة سجن وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير بضبط المتهم سليمان. ص. س 54 عامًا تاجر مخدرات مقيم السبع أبار غربية دائرة مركز شرطة أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3588 لسنة 2006 جنايات قسم الجيزة حصر رقم 1256 لسنة 2013 بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والمقضي فيها 15 سنة سجن، متلبسًا بحوزته 25 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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