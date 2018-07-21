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غزل شبين في ضيافة المقاولون العرب وديا

السبت 21/يوليه/2018 - 01:12 ص
غزل شبين في ضيافة المقاولون العرب وديا
غزل شبين
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مصطفى الجندي
 

يلتقي فريق غزل شبين بقيادة المدير الفني خالد كامل، مع نظيره المقاولون العرب في مواجهة ودية في السادسة من مساء اليوم السبت، بالجبل الأخضر.

 

ويخوض الغزل المباراة ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، وسبق للغزل وأن لعب 3 مواجهات ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على اتحاد بركة السبع 3-0 وفاز على المطاحن 2-1 وخسر من فريق بدر 1-2.

 

ويتواجد الفريق المنوفي ضمن أندية المجموعة الثامنة للقسم الثالث، ويلعب في الجولة الأولى على ملعبه أمام فريق عرب الرمل.

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